1,34 proc. to średnie oprocentowanie lokat bankowych. Zainteresowanie obligacjami skarbowymi jest natomiast rekordowe.

Najnowszy październikowy odczyt BIK Indeksu wyniósł 18,1 proc., co oznacza, że w październiku 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe, na kwotę wyższą o 18,1% w porównaniu z październikiem 2018 r.

- Inflacja w najbliższych latach może wynosić nawet 3,5 proc., czyli tracimy na lokatach – mówi w rozmowie z MarketNews24 Jarosław Sadowski z Expandera. – Kupujemy mieszkania i obligacje, ale są to inwestycje o różnym ryzyku, jest większe przy inwestowaniu na rynku nieruchomości, czyli jest to decyzja, którą warto dobrze rozważyć, zyski mogą być większe, ale to obligacje łatwiej sprzedać.