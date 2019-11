Echo planuje ukończyć budowę 120 tys. m2 powierzchni biurowych w 2020 r.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Echo Investment planuje zakończyć budowę 120 tys. m2 powierzchni biurowych oraz rozpocząć budowę 170 tys. m2 nowych powierzchni biurowych w czterech miastach w 2020 roku, zapowiedział prezes Echo Nicklas Lindberg.

"W 2020 roku zakładamy oddanie do użytku 120 tys. m2 powierzchni biurowych w budynkach K, G i H w Browarach Warszawskich, a także w budynkach Moje Miejsce II w Warszawie, Face 2 Face II w Katowicach, React I w Łodzi i West 4 Business Hub I we Wrocławiu. Jednocześnie rozpoczniemy budowę kolejnych 170 tys. m2 powierzchni w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu" - powiedział Lindberg na konferencji prasowej.

Zapowiedział również sprzedaż 2 tys. mieszkań i przekazanie 1650 mieszkań w 2020 roku.

"Chcemy zgodnie z zapowiedziami dojść w przyszłym roku do 2 tys. sprzedanych mieszkań. Ten cel na kolejne lata wydaje się realistyczny" - podkreślił prezes.

Jednocześnie do oferty Echo w 2020 r. ma trafić ponad 2700 mieszkań, w tym: 555 w I kwartale, 847 w II kwartale, 956 w III kwartale i 367 w IV kwartale.

"Segment mieszkaniowy będzie stanowił w 2020 roku jeszcze większą część naszego biznesu niż obecnie" - dodał Lindberg.

Wiceprezes spółki ds. finansowych Maciej Drozd zapewnił także, że firma jest na dobrej drodze do realizacji celów na rok 2019, a wysoki poziom przychodów obserwowany w III kwartale roku, będzie kontynuowany także w IV kwartale.

Spółka ocenia, że plan sprzedaży 1300 mieszkań w 2019 r. jest niezagrożony, a według stanu na 22 listopada br. spółka sprzedała już w tym roku 1153 lokale.

To samo dotyczy planu przekazania 1250 mieszkań w tym roku (1030 lokali przekazano do 22 listopada br.).

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 713,04 mln zł w 2018 r.

