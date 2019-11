Jak wskazano w komunikacie, chodzi o blisko 10-kilometrowy fragment od Modlina do Czosnowa. Wpłynęło sześć ofert, z czego najniższą ofertę na kwotę 598 mln 797 tys. 880 zł złożyła firma Budimex, natomiast budżet zamawiającego wynosi 542 mln 308 tys. 178 zł.

Dyrekcja podała, że oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Dodano, że Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu kilku kryteriów w tym: przedłużenia okresu gwarancji na wybrane elementy - 30 proc., terminu realizacji - 10 proc., cena - 60 proc.

"Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w kwietniu 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia)" - podała Dyrekcja. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2024 r. - wskazano.

Z informacji GDDKiA wynika, że zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Dodano, że rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Natomiast konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik i ścieżkę rowerową zamocowane do konstrukcji mostu. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W komunikacie czytamy ponadto, że prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień. "W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężeń ruchu" - wskazano.

Jak wskazała Dyrekcja, zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. "To pierwsze takie rozwiązanie, które oznacza, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę" - podano.

GDDKiA poinformowała, że na razie na trasie S7 Łączącej Gdańsk z Warszawą kierowcy mają do dyspozycji 200-kilometrowy odcinek od węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki na granicy z województwem mazowieckim. Pomiędzy granicą województwa mazowieckiego a Płońskiem w budowie już trzy z czterech odcinków. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt