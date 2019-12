Jacek Gnich powołany na prezesa Nestmedic, nowa strategia w I kw. 2020 r.



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Jacek Gnich został powołany na stanowisko prezesa Nestmedic, podała spółka. Patrycja Wizińska-Socha, która do tej pory pełniła obowiązki prezesa zarządu, została członkiem zarządu firmy. Jednocześnie rezygnację złożył Konrad Kowalczuk, dotychczasowy członek zarządu. Spółka zapowiada opracowanie nowej strategii rozwoju systemu oraz jego komercjalizacji.

Jacek Gnich, nowy prezes Nestmedic, posiada szerokie doświadczenie w komercjalizacji innowacyjnych produktów. Jest zawodowo związany z Scanderia Venture, gdzie od 2017 jest prezesem zarządu. Pełnił również funkcję prezesa Infoscanu, gdzie zwiększył zakres działania spółki w Polsce i na zagranicznych rynkach, a także pozyskał nowych inwestorów. Wcześniej był między innymi dyrektorem finansowym w Kino Polska TV oraz członkiem rady nadzorczej Kansas Semiconductor LLC, podano.

"Widzę bardzo duży potencjał systemu Pregnabit, zarówno w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Mocno wierzę w ten produkt i bardzo się cieszę, że będę mógł rozwijać go wraz z zespołem wybitnych specjalistów, którzy do tej pory nad nim pracowali. Mam nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie komercjalizacji produktów przyniesie wymierne korzyści dla spółki Nestmedic. Jednym z moich pierwszych zadań na stanowisku prezesa będzie przygotowania aktualizacji planu działań zarówno w zakresie sprzedaży urządzenia jak i rozwoju technologicznego. O szczegółach związanych z nowymi inicjatywami poinformujemy w I kwartale przyszłego roku" - powiedział prezes Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.

Jacek Gnich zastąpił na stanowisku prezesa zarządu Patrycję Wizińską-Sochę. Objęcie stanowiska członka zarządu pozwoli jej na skoncentrowanie się na dalszym rozwoju Pregnabit.

"Po zmianach w zarządzie skupię się w dużej mierze na pracy związanych z medyczną stroną urządzenia i dalszym rozwojem systemu. Jestem przekonana, że nowy skład zarządu w efektywny sposób doprowadzi do przyspieszenia prac w zakresie komercjalizacji systemu Pregnabit i doprowadzi do zwiększenia potencjału technologicznego spółki" - dodała Wizińska-Socha.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

