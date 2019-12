Źródło: Bloomberg

Dziesięć lat łatwego dostępu do pieniędzy sprawiło, że świat tonie w długach. Globalny dług publiczny, korporacyjny i gospodarstw domowych dobił do rekordowego poziomu 250 bilionów dolarów. To prawie trzy razy więcej niż globalny PKB. Oznacza to, że na każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na ziemi przypada około 32,5 tys. dol. długu.