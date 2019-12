Gaming Factory ma licencję na wydanie 'World War 2 - Bunker Simulator'



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Gaming Factory pozyskało licencję na wydanie "World War 2 - Bunker Simulator", podała spółka. To kolejny tytuł w portfolio studia związany z tematyką bitewną. Gra w pełnej wersji będzie dostępna w II połowie 2020 roku. Producentem tytułu jest notowana na NewConnect spółka Art Games Studio.

"'World War 2 - Bunker Simulator' to kolejny tytuł w portfolio Gaming Factory związany z tematyką bitewną, którego obecność pozwoli nam na jeszcze szersze wsparcie naszych projektów, poprzez ich wzajemnie promowanie w tzw. cross-promocjach. W ostatnim czasie pozyskaliśmy licencje dla kilku projektów o tej tematyce i zamierzamy pokazać ich rozwój w pierwszej połowie 2020 roku. Dostępna w serwisie Steam zapowiedź gry cieszy się dużym zainteresowaniem wśród graczy, dlatego wspólnie z Art Games Studio, producentem tytułu, podjęliśmy decyzję o produkcji pełnej wersji WW2" - powiedział prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest m.in. poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym i zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów.

Art Games Studio zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2019 r.

(ISBnews)