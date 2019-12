APS Energia podtrzymuje oczekiwanie wzrostu przychodów o 20% w br.



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - APS Energia podtrzymuje, że w tym roku osiągnie strategiczny cel wzrostu przychodów o 20% r/r i oczekuje, że IV kwartał będzie najlepszy w roku. Spółka spodziewa się, że istotna część odpisów, które obciążyły wynik za I-III kw., zostanie przed końcem roku odwrócona, poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk.

"Spodziewamy się rekordowego roku na wszystkich poziomach. IV kwartał będzie zdecydowanie najlepszy. Cel wzrostu przychodów o 20% jak najbardziej podtrzymujemy, tym bardziej, że nadspodziewanie dobrze udaje nam się pozyskiwać kontrakty w energetyce atomowej, a to są duże kontrakty" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews.

Odnotowana w okresie I-III kw. strata netto wynikała z odpisów na przeterminowane należności.

"Zmieniliśmy politykę egzekwowania należności i teraz już przy stosunkowo niedużych opóźnieniach idziemy do sądu, a to musi zostać uwzględnione w odpisie. Spodziewamy się, że do końca roku istotna część tych odpisów będzie odwrócona" - wskazał prezes.

APS Energia odnotowała 0,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,65 mln zł wobec 80,78 mln zł rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)