PKO BP chce pozyskać 100 klientów w oddziale korporacyjnym na Słowacji w 2020 r.



Praga, 04.12.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski otworzy oddział korporacyjny na Słowacji na początku przyszłego roku i oczekuje, że w ciągu 12 miesięcy pozyska na tym rynku 100 klientów. W planach banku na 2020 r. jest otwarcie kolejnego korporacyjnego oddziału zagranicznego - również w Europie i dalszy dwucyfrowy wzrost liczby klientów firmowych w Czechach w kolejnych latach, poinformowali przedstawiciele banku.

PKO BP otworzył pierwszy zagraniczny oddział korporacyjny w grudniu 2015 r. w Niemczech, zaś kolejny w Czechach - w kwietniu 2017 r. Kolejny oddział zostanie uruchomiony na Słowacji na początku 2020 r.

"To będzie oddział typowo sprzedażowy, który będzie korzystał ze wsparcia back office w Warszawie i Pradze. Chcemy rozpocząć działalność w styczniu 2020 roku, po to aby wejść w okres raportowy od początku roku, ale już jesteśmy gotowi, by rozpocząć działalność operacyjną. Przyjęliśmy założenie, że oddział słowacki będzie samodzielną jednostką biznesową" - powiedział wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski podczas spotkania z dziennikarzami w Pradze.

"Chcemy rok 2020 zamknąć setką klientów w oddziale korporacyjnym na Słowacji" - dodał.

Kraczkowski podtrzymał, że w planach jest otwarcie kolejnego oddziału korporacyjnego w Europie w przyszłym roku, ale nie zdradził szczegółów.

"Już wiemy, że w 2020 roku będziemy występowali o zgody korporacyjne na kolejne destynacje. To jest kwestia najbliższych dwóch miesięcy, kiedy poinformujemy o zgodach na kolejne oddziały. To będzie minimum jedna nowa destynacja. Zależy nam na budowaniu portfela w taki sposób, by był on bezpieczny, sprzyjał rozwojowi i przynosił korzyści dla grupy kapitałowej. Nastawiamy się na czysty biznes" - podkreślił wiceprezes.

Wskazał, że "apetyty związane z oddziałami zagranicznymi to jest początek", zaś wynik na działalności bankowej z tego obszaru rośnie z roku na rok.

"Nasze estymacje dotyczące liczby klientów w oddziale niemieckim okazały się chybione, bo spodziewaliśmy się mniejszej liczby klientów. Od 2016 roku przybyło nam 150 klientów korporacyjnych w tym oddziale. W roku 2019 możemy mówić, że wykonanie planu przez oddział było ponad dwukrotnie lepsze od tego, które zakładaliśmy w bussines case. Mamy poniżej 200 klientów korporacyjnych, ale za chwilę to się zmieni" - powiedział Kraczkowski.

Dodał, że średnioroczny wzrost liczby klientów w oddziale we Frankfurcie wyniósł 61% w latach 2016-2019.

"Prognozujemy wzrost liczby klientów do 300 w 2020 roku" - dodał.

Kraczkowski podkreślił, że wyniki uzyskane przez oddział praski również były lepsze od oczekiwań..

"Pomału zbliżamy się do 200 klientów korporacyjnych, co jak na dwa lata działalności jest dużym sukcesem. Wśród nich przeważają duże firmy. Większość - 70% - to polskie firmy obsługiwane w oddziale czeskim, a 30% to firmy czeskie. Dążymy do tego, by te proporcje równoważyć. Chcemy wyspecjalizować się w obsłudze czeskich firm na polskim rynku" - powiedział dyrektor oddziału korporacyjnego PKO BP w Pradze Remigiusz Górski podczas spotkania.

Dodał, że wzrost biznesu w praskim oddziale jest oparty na trzech filarach: wsparciu polskich firm ekspandujących za granicę, obecności czeskich firm na rynku polskim, a także uczestnictwie banku w wielkich konsorcjach finansujących rozwój największych czeskich firm na rynkach międzynarodowych.

Górski poinformował, że przyrost liczby klientów w czeskim oddziale wynosił średniorocznie ponad 60% w latach 2016-2019.

"Nie wiem, czy tak wielką dynamikę wzrostu liczby klientów uda nam uda nam się zachować, ale liczymy, że w perspektywie kilku lat roczne wzrosty w tym zakresie będą dwucyfrowe. Widzimy, że jesteśmy konkurencyjni nie tylko wobec polskich banków. Nasi partnerzy z Czech zwracają się do nas, abyśmy wychodzili z nimi jeszcze dalej w świat" - podkreślił.

Wskazał, że rynek czeski jest najlepiej spenetrowany przez polskie firmy spośród rynków na całym świecie. Oddział w Pradze obsługuje również największe firmy, reprezentujące wszystkie branże (technologia, klasyczna produkcja, odzież, obuwie, sektor budowlany, żywność, wyroby jubilerskie, automotive), co przekłada się na fakt, że dynamika wzrostu jest większa niż oddział miał w planach.

Jak zaznaczył, bank widzi cały czas bardzo dobrą perspektywę rozwoju, bo polski eksport do Czech systematycznie rośnie, co oznacza, że polskie firmy cały czas są zainteresowane ekspansją geograficzną. Ponadto - rynki czeskie i słowackie, stanowiąca dla polskich firm obszar "poligonu" doświadczalnego, a są to rynki relatywnie bogate.

"Przybywa sklepów, zwiększają się obroty, firmy przechodzą z działalności handlowej na akwizycyjną. Ten potencjał jest spory. Czeskie firmy w Polsce i dalsze konsorcja międzynarodowa to kolejne składowe sukcesu" - dodał.

Remigiusz Górski - jako dyrektor oddziału w Pradze - będzie pełnił rolę menadżera również w oddziale na Słowacji.

"To jest pierwszy rynek [czeski], gdzie rzeczywiście mamy szanse osiągać synergie. Mamy w portfolio sporą liczbę klientów oczekujących na rozpoczęcie działalności operacyjnej na Słowacji. Dużo polskich firm działa na tych dwóch rynkach jednocześnie i m.in. dla nich uruchamiamy ten oddział na Słowacji" - powiedział Górski.

Jak podkreślił wiceprezes PKO BP, koncepcja biznesu międzynarodowego banku jest oparta o ścisłą współpracę między placówkami zagranicznymi.

"Przyjęliśmy założenie, że rozwój oddziałów zagranicznych ma służyć budowaniu dobrego wyniku banku, pogłębianiu relacji z klientami w Polsce, którzy oczekują, że będziemy ich finansowali, ale też wspierali w zakresie fuzji i przejęć. W ramach koncepcji rozwoju zagranicznego organizacji bazujemy na kadrze lokalnej" - powiedział Kraczkowski.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)