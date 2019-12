Mercor spodziewa się przeprowadzenia przeglądu opcji w ciągu kilku miesięcy



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Wznowienie przeglądu opcji strategicznych przez Mercor jest związane z otwartością spółki na pojawiające się szanse, wynika z wypowiedzi prezesa Krzysztofa Krempecia. Zarząd ocenia, że potrwa on kilka miesięcy.

"Jeżeli widzimy jako zarząd jakąś szansę, że ktoś z nami chce rozmawiać, to my zawsze takie szanse sprawdzamy. Ostatnio pokazaliśmy, że nie wszystkie szanse są atrakcyjne. Dziś znowu zapowiedzieliśmy przegląd, jak to się skończy - nie wiem. Nie marnujemy czasu, w ciągu paru miesięcy to 'przetrawimy'. I w ciągu paru miesięcy można spodziewać się komunikatu" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej, pytany o wznowienie przeglądu opcji strategicznych przez spółkę.

W listopadzie 2019 r. Mercor zdecydował o ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Wcześniej, we wrześniu 2019 r. spółka podjęła decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji.

"Chcielibyśmy, na pewno" - powiedział także Krempeć, pytany czy dwucyfrową dynamikę zysku netto spółka chciałaby utrzymać w całym roku obrotowym.

W I poł. roku obrotowego Mercor miał 12,9 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, co oznaczało wzrost o 57% r/r. EBITDA wzrosła w tym czasie o 42% do 24,6 mln zł. Natomiast przychody wzrosły o 9% r/r do 191 mln zł.

"Zapowiadaliśmy, że chcemy bardziej poprawiać rentowność, nie przychody" - przypomniał prezes.

"Oceniamy, że rynek jest stabilny, co na bieżąco potwierdzamy dobrą wartością [pozyskiwanych] kontraktów. Nie widzimy spowolnienia, a zamówienia wskazują, że następne miesiące będą dobre sprzedażowo" - kontynuował prezes.

Zamówienia Mercora wzrosły r/r o 3%, do 210,1 mln zł w I półroczu.

Krempeć poinformował także, że ważnym wydarzeniem I półrocza było uzyskanie progu rentowności przez spółkę DFM Doors. Dzięki temu wszystkie spółki grupy mają wynik dodatni, podkreślił.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



