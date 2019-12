Murapol może mieć w ofercie ok. 5 tys. mieszkań w styczniu 2020 r.



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Murapol szacuje, że wielkość jego oferty może osiągnąć blisko 5 tys. mieszkań na początku 2020 r., poinformował prezes Nikodem Iskra.

"W ofercie mamy ponad 4 tys. mieszkań i planujemy wprowadzić do sprzedaży ponad 1 tys. zaraz na początku stycznia, by sięgnąć blisko 5 tys. w ofercie" - powiedział Iskra podczas konferencji prasowej.

Podał również najnowsze dane spółki, z których wynika, że w okresie styczeń-listopad 2019 r. sprzedała 3 285 mieszkań, przekazała 2 353 i wprowadziła do oferty 4 394.

"Grudzień jest bardzo ważny, walczymy o 3 tys. mieszkań przekazanych w całym roku i sprzedaż ok. 3,5 tys." - powiedział Iskra.

Z jego wypowiedzi wynika, że w przyszłym roku spółka ponownie chce osiągnąć sprzedaż w granicach 3-3,5 tys. lokali.

"Nie ścigamy się. Nie mamy zamiaru zmieniać strategii i chcemy nadal mieścić się w granicach 3-3,5 tys. Nie będziemy szli po 4 tys." - wyjaśnił.

W prezentacji Murapol podał, że ma w budowie 6 634 mieszkania w 12 miastach, najwięcej w Katowicach (1 108), Wrocławiu (869) i Poznaniu (821).

"W przyszłym roku zobaczymy najwięcej w Poznaniu, w Krakowie też będzie bardzo mocna oferta i we Wrocławiu. Poznań, Kraków i Wrocław to będą nasze miasta w ofercie w 2020 r." - zapowiedział Iskra.

W przyszłym roku deweloper zamierza wzmocnić swoją ofertę w aglomeracji bydgosko-toruńskiej, gdzie obecnie ma 136 mieszkań w budowie w Toruniu.

"Planujemy mieć pozwolenie na budowę ok. 1 200 mieszkań w przyszłym roku w Toruniu i Bydgoszczy" - wskazał Iskra. Dodał, że spółka nie planuje wchodzić na rynki w Polsce wschodniej i północno-zachodniej (do Szczecina).

Wartość aktywnego banku ziemi Grupy Murapol na koniec listopada 2019 r. wyniosła ok. 612 mln zł netto, z czego grunty o wartości 334 mln zł stanowią własność Grupy, zaś działki inwestycyjne o wartości 278 mln zł są zakontraktowane w formie umów przedwstępnych. Łącznie posiadany przez Murapol aktywny bank ziemi pozwoli na budowę blisko 18,7 tys. mieszkań.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2018 r. sprzedał 3 560 lokali.

(ISBnews)