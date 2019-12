Spółka zależna Ronsona zleciła budowę IV etapu osiedla za 37,2 mln zł netto



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Ronson Development Partner 2 - spółka zależna Ronson Development - zawarła z Danya Cebus Poland umowę o generalne wykonawstwo IV etapu inwestycji Miasto Moje, na który składa się realizacja budynków (176 lokali) wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, podał Ronson. Wartość umowy to 37 242 tys. zł netto.

"Prace budowlane w ramach IV etapu zostaną rozpoczęte w terminie 14 dni od przekazania placu budowy, a ich zakończenie przewidziane jest w terminie dwudziestu miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo w umowie wykonawca przyznał spółce opcję zlecenia wykonawcy realizacji etapu V inwestycji Miasto Moje, na który składa się realizacja budynków (170 lokali) wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, za wynagrodzenie w kwocie 34 757 tys. zł plus VAT, podano również.

"Spółka ma możliwość skorzystania z opcji pomiędzy 6 a 20 miesiącem po dacie rozpoczęcia etapu IV. Wynagrodzenie za Etap IV zostało określone przy założeniu, że wykonawca będzie realizował również Etap V. W związku z powyższym, w przypadku skorzystania z opcji po upływie 9 miesięcy od rozpoczęcia Etapu IV lub w przypadku rezygnacji z opcji, wynagrodzenie za realizację etapu IV może zostać zwiększone, jednak o kwotę nie większą niż 500 tys. zł łącznie" - czytamy dalej.

Umowa zawiera zobowiązanie wykonawcy do dostarczenia spółce poręczenia Danya Cebus (podmiotu dominującego wykonawcy) za zobowiązania wykonawcy wynikające z umowy. Poręczenie opiewa na kwotę wynagrodzenia należnego wykonawcy za realizację etapu IV oraz etapu V oraz jest ważne do 23 grudnia 2023 roku, podsumowano.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)