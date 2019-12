Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby zostać nałożone na spółkę, to ok. 52 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 33 mln zł z tytułu odsetek.



"Z analizy treści wyniku kontroli wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2012 r. spółka niewłaściwie ujęła:

- przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k.,

- koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych" - czytamy w komunikacie.



Spółka podkreśliła, iż w oparciu o przedstawione wyliczenia ŚUCS, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu wskazanych nieprawidłowości wynosi ok. 52 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, oraz ok. 33 mln zł z tytułu odsetek. Spółka konsekwentnie nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w wyniku kontroli, gdyż w opinii zarządu wnioski ŚUCS zawarte w tym dokumencie nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym, podano także.



"Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu ministra finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań. W konsekwencji, spółka nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w wyniku kontroli, dlatego też nie zamierza skorzystać z prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń wyniku kontroli i na dalszym etapie kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej" - czytamy także.



Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.



(ISBnews)