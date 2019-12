Zgodnie z opublikowanym we wtorek corocznym rankingiem Glassdoor pierwsze miejsce na liście najlepszych miejsc do pracy w USA zajął HubSpot, firma zajmująca się oprogramowaniem do przetwarzania danych w chmurze. Koncerny technologiczne DocuSign Inc. i Ultimate Software zajęły odpowiednio trzecią i ósmą pozycję.

Facebook, który w ostatnich 10 latach aż trzykrotnie uznawany był za „najlepsze miejsce do pracy”, w tym roku wypadł z pierwszej dziesiątki i zajął dopiero 23. miejsce. Jest to najniższa pozycja firmy Zuckerberga od czasu debiutu na liście w 2011 roku. W ubiegłym roku Facebook uplasował się na siódmej pozycji.

Inny gigant z Doliny Krzemowej, Google, który co roku przez osiem lat znajdował się w pierwszej dziesiątce, a w 2015 został wybrany jako „najlepsze miejsce do pracy”, teraz również wypadł z listy TOP10. W bieżącej edycji zestawienia Glassdoor zajął 11. miejsce.

>>> Czytaj też: Edukacja i automatyzacja bez znaczenia. Płace w UE kontrolują... związki zawodowe

Apple, niegdyś należący do TOP25 miejsc pracy, teraz uplasował się na 84. miejscu. Z kolei Amazon, który nigdy nie był znany z pozytywnej kultury pracy, nie awansował na listę już 12. rok z rzędu.

Skok w górę w rankingu Microsoftu był wyjątkiem wśród dużych firm technologicznych. Firma z Redmond w Waszyngtonie wspięła się z 34. na 21. pozycję. Kilka spółek technologicznych znalazło się na liście po raz pierwszy - SurveyMonkey zajął 33. miejsce, Dell Technologies 67., a Slack Technologies - 69. pozycję.

Coroczny ranking Glassdoor powstaje w oparciu o oceny pracowników firm w takich obszarach jak wynagrodzenie, świadczenia pozapłacowe, kultura i kierownictwo wyższego szczebla.

>>> Czytaj też: Ci, którym roboty zabiorą pracę, będą zarabiać więcej [PROGNOZA NA 2025]