Carbon Studio zadebiutuje na rynku NewConnect prawdopodobnie w grudniu



Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji spółki Carbon Studio do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Spółka czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań; uroczystość debiutu prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w grudniu, podano także.

"Debiut na rynku NewConnect to obok pozyskania środków na dalszy rozwój nasz najważniejszy tegoroczny cel, a podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu to zwieńczenie naszej wielomiesięcznej, ciężkiej pracy. Jesteśmy gotowi, aby dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect. Mamy wiele do zaoferowania naszym obecnym i przyszłym akcjonariuszom. Z pewnością wyjątkowy obszar naszej działalności, jaką jest wirtualna rzeczywistość, będzie atrakcyjną alternatywą dla osób wierzących w innowacyjne podejście do technologii. Chcemy zadebiutować najszybciej, jak będzie to możliwe, czekamy na wyznaczenie przez GPW pierwszego dnia notowań akcji naszej spółki " - powiedział prezes Carbon Studio Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Carbon Studio to producent gier VR (wirtualna rzeczywistość). W maju br. spółka przeprowadziła emisję akcji, w ramach której pozyskała 2,7 mln zł brutto na dalszy rozwój. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła wówczas ponad 18%, przypomniano.

"Zgodnie ze złożonymi wówczas deklaracjami, środki z emisji przeznaczamy w większości na produkcję nowej gry z gatunku VR Fantasy. Pozyskaliśmy rozpoznawalne IP, oparte na globalnej marce. Naszą grę (AAA) osadzimy w niezwykle popularnym świecie Uniwersum 'Warhammer: Age of Sigmar', ikony wśród gier w świecie fantasy, stworzonej przez Games Workshop, z którym niedawno podpisaliśmy licencję na ten tytuł. 'Warhammer' stanowi podstawę ponad stu książek oraz gier komputerowych i karcianych, to imponujący wynik" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie.

Gra Carbon Studio osadzona w świecie "Warhammer: Age of Sigmar" będzie dostępna na wszystkich głównych platformach VR-owych. Projekt trafi na rynek na przełomie 2020/2021, podano także.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR).

(ISBnews)