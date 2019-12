W warszawskim hotelu Sangate spotkają się władze statutowe SLD i Wiosny. Podejmą one decyzję dotyczące przyszłości obu partii, która ma zakończyć się ich konsolidacją w nowy projekt polityczny.

Sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek w rozmowie z PAP podkreślił, że konwencja krajowa Sojuszu zbiera się po to, aby zmienić statut partii, by doprowadzić do tego, aby mogła powstać jedna formacja z obu ugrupowań.

"Jak zapowiadaliśmy w trakcie kampanii wyborczej, chcemy, żeby powstała nowa formuła - formuła partii lewicowej, która nie będzie walczyła o przekroczenie progu na poziomie 5 czy 8 procent, tylko realnie będzie walczyła o rządzenie, a przynajmniej współrządzenie naszym krajem za cztery lata" - zapowiada Kulasek. "Uważamy, że jako lewica jesteśmy w stanie prowadząc taką rozsądną politykę opozycji konstruktywnej, a nie totalnej, za cztery lata odsunąć PiS od władzy" - dodał.

Kulasek zapowiada, że konwencja krajowa SLD zmieni statut i nazwę formacji. "Zmiany w statucie będą polegały głównie na tym, żeby dostosować go do powstania tej formuły, żeby nie było zagrożenia przy zmianie nowej formuły utraty subwencji" - podkreśla sekretarz generalny SLD.

Sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski zapewnił PAP, że w sobotę zapadną decyzje dotyczące konsolidacji jego ugrupowania z SLD. "Teraz rozmawiamy o statucie, jak ten statut ma być skonstruowany, żeby każda partia miała swoją reprezentację, żeby ta współpraca była dobra i żebyśmy mogli mieć zabezpieczone interesy ideowo-programowe, żeby każda partia mogła wnieść ten swój posag do tego nowego projektu politycznego" - mówił.

Zaznaczył, że na dziś nie ma ostatecznych decyzji dotyczących tego, jak ma wyglądać statut i podział stanowisk w samej partii. "Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że będzie wspólna rozmowa między Wiosną a SLD, jak nie doprowadzić do niezgody" - powiedział. "Mam poczucie, że to są dobre negocjacje i one zakończą się współpracą" - dodał.

Jak mówi PAP Kulasek, zmiany w statucie to dopiero pierwszy krok. "Po zmianie statutu i zmianie nazwy złożymy wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie, który wypowie się, czy wszystko jest zgodne z literą prawa. Jeżeli będzie pozytywna decyzja sądu to będziemy mieli miesiąc na zorganizowanie kongresu zjednoczeniowego partii, który wybierze nowe struktury tej nowej formacji lewicy" - powiedział.

Sekretarz generalny SLD przyznał, że obecnie wypracowane jest rozwiązanie statutowe, które przewiduje dwóch współprzewodniczących nowej formacji, którzy podzieliliby między siebie przewodniczący z Sojuszu i Wiosny.

Po spotkaniach ciał statutowych odbędzie się wspólna konferencja prasowa szefa SLD Włodzimierza Czarzastego i lidera partii Wiosna Roberta Biedronia. Zaplanowano ją na sobotę na godz. 14. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski