Lotos Kolej ma umowę leasingu 6 lokomotyw Dragon 2 firmy Newag za 88 mln zł



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Lotos Kolej - spółka z grupy kapitałowej Lotos - podpisała umowę na leasing sześciu sześcioosiowych lokomotyw E6ACTab - Dragon 2 firmy Newag, podała Grupa Lotos. Transakcję o wartości 88 mln zł sfinansowała firma Millenium Leasing.

Zgodnie z umową, Newag jeszcze w 2019 roku dostarczy dwie lokomotywy Dragon 2. Kolejne cztery elektrowozy zostaną włączone do eksploatacji Lotos Kolej w 2020 roku, według przyjętego harmonogramu. Kolejowa spółka Lotosu posiada w swojej flocie trzy już lokomotywy Dragon 2, które eksploatuje od marca bieżącego roku, poinformowano.

"Kotos Kolej jest naszym wieloletnim, sprawdzonym klientem, eksploatującym m.in. lokomotywy Dragon pierwszej generacji. Zadowoleni z możliwości dostawy kolejnych lokomotyw, w tym lokomotyw sześcioosiowych Dragon 2 (drugiej generacji), wierzymy, że w pełni zgodne z TSI 2014, nowo nabywane lokomotywy spełnią oczekiwania Lotos Kolej przy zagwarantowanej bardzo wysokiej gotowości technicznej, takiej samej, jak w pierwszej generacji lokomotyw Dragon" - powiedział wiceprezes Newagu Józef Michalik, cytowany w komunikacie.

"Lotos Kolej jest na etapie unowocześniania parku lokomotyw. Wymieniamy nasze najstarsze pojazdy na nowoczesny tabor. Dragon 2 jest lokomotywą o parametrach umożliwiających nam obsługę ciężkich pociągów. Charakteryzuje się dobrym współczynnikiem niezawodności i jest łatwa w obsłudze oraz eksploatacji. Dzięki nowym Dragonom 2, oferta dla naszych klientów, zwłaszcza przy obsłudze ciężkich pociągów towarowych, będzie lepsza i bardziej konkurencyjna" - powiedział prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk, również cytowany w komunikacie.

"W 2019 roku udało się nam pozyskać łącznie 12 nowoczesnych lokomotyw polskiej produkcji, z czego siedem zaczyna pracę jeszcze w tym roku, a kolejne w najbliższych miesiącach. Nie zwalniamy tempa, to dopiero początek unowocześniania parku lokomotyw i dalszych inwestycji w rozwój spółki. Dzisiejsza umowa przewiduje, że docelowym właścicielem Dragonów 2 będzie nasza spółka. Nowe lokomotywy przyczyniają się do wzrostu potencjału spółki, mocy przewozowych, a także polepszenia komfortu pracy maszynistów" - dodał wiceprezes Lotos Kolej Jaromir Falandysz.

Wartość umowy leasingu to 88 mln zł, na co składa się łączna cena sprzedaży oraz szacunkowe wynagrodzenie za wykonane usługi serwisowe rozliczane proporcjonalnie do ich świadczenia, podano.

"Powiększenie taboru Lotos Kolej to nie tylko wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów spółek naszej grupy kapitałowej, ale również wzmocnienie oferty kierowanej do rynku. Niedawno otwarto Ośrodek Szkolenia Maszynistów wyposażony w nowatorski symulator lokomotywy Dragon 2, a teraz pozyskano kolejnych sześć nowych lokomotyw elektrycznych właśnie tego typu. Lotos Kolej bardzo dobrze zamyka 2019 rok. Widać, że stawia na rozwój i nowoczesność. To bardzo ważna spółka z perspektywy łańcucha logistycznego Grupy Lotos" - zapewnił p.o. prezesa Grupy Lotos Jarosław Wittstock.

E6ACTab Dragon 2 to pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) oraz wyposażona w ETCS poziom 3. Wyprodukowany przez Newag pojazd zapewnia wysoki komfort pracy maszynisty. Głównym atutem lokomotywy jest wysoka siła pociągowa, która w połączeniu z dużą masą, efektywnym systemem antypoślizgowym oraz napędem na każdą oś umożliwia prowadzenie ciężkich składów towarowych. W E6ACTab Dragon 2 zabudowano przekształtniki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapewniające bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat energii o 50% oraz zmniejszenie rozmiarów i masy urządzeń o 60%, podsumowano.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,02 mld zł w 2018 r.

Lotos Kolej to spółka w 100% zależna od Grupy Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)