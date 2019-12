Owszem, o cateringach dietetycznych obecnie nie jest tak głośno jak było 2 lata temu. Wtedy, gdy na rynek przebojem wchodziła Ewa Chodakowska, czy Małgorzata Rozenek-Majdan mogłoby się wydawać, że rynek osiąga szczyt swoich możliwości. Dane z najnowszego raportu przygotowanego przez porównywarkę cateringów dietetycznych Dietly.pl pokazują jednak, że stało się zupełnie inaczej – w ostatnim roku doszło do dużej pauperyzacji cateringów dietetycznych, które w coraz to niższych cenach trafiają pod strzechy Polaków, jak każda inna usługa.

Wartość rynku przekroczyła miliard złotych

W 2017 roku rynek cateringów dietetycznych był wyceniany na ok. 700 milionów złotych rocznie. Obecnie, po kolejnych dwóch latach jest to już ponad miliard złotych. Zauważalny jest ciągły rozwój tej gałęzi usług - jednak nie jest on tak spektakularny jak w latach 2015-2017. Nie mniej, w latach 2018-2019 na rynku pojawiło się ponad 200 nowych firm (przy zamknięciu ok. 70-90), które charakteryzują się dużo większą umiejętnością dostosowania się do potrzeb rynkowych i wyzwań stawianych przez konsumenta, niż firmy, które powstawały 3-4 lata temu. Dzięki większemu “know-how” i dobremu przygotowaniu się do wejścia na rynek firmy te mają znacznie większą żywotność, oraz już w pierwszych miesiącach swojej działalności prezentują postawę zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród konsumentów zauważalny jest nieustanny wzrost zapotrzebowania na dostęp do usług diet pudełkowych. W roku 2017 na rynku zanotowano ok. 350 firm, które posługiwały się nazwą “catering dietetyczny” przy przedstawianiu swojej oferty i dostarczaniu posiłków pod drzwi klientów. Na chwilę obecną, na przestrzeni minionych dwóch lat liczba ta znacząco wzrosła do ok. 520 firm na terenie całej Polski.

Jak odchudzają się Polacy?

Największą grupę odbiorców cateringu dietetycznego stanowią kobiety, które postanawiają rozpocząć przygodę z cateringiem dietetycznym kierując się myślą o zrzuceniu zbędnych kilogramów. To właśnie ta grupa odbiorców zamawia z reguły dietę o kaloryczności od 1200 do 1800 kalorii i przez okres ok. 20 dni roboczych korzysta z diety pudełkowej. Średnia wartość takiego zamówienia to ok. 1100 PLN chociaż w zależności od zarówno rodzaju diety, jakości składników, czy miasta dostawy, ceny mogą się wahać od 900 do aż 1600 PLN za miesiąc diety. Według danych coraz większą popularnością wśród konsumentów rynku cateringów dietetycznych cieszą się diety wegetariańskie.

Trendy ekologiczne zmieniające branżę

W roku 2019 nastąpiły stosunkowo duże zmiany nie tylko w strukturze rynku, ale również coraz to mocniej zauważalne trendy “eco-awareness” - czyli świadomość cateringu w aspektach ekologii, recyklingu oraz wszelkich działań dążących do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów. Polityka “eco” ma ogromny wpływ na postrzeganie marki przez potencjalnych i obecnych klientów a to ma bezpośredni wpływ na większe zainteresowania w stronę ofert zbilansowanych posiłków, które proponują cateringi dietetyczne.

Potencjał zauważony przez Ewę Chodakowską

Potencjał rynku zauważyły osobowości koncentrujące swoje działania w dziedzinie zdrowia i fitness takie jak Ewa Chodakowska. Należy zwrócić uwagę, że zdolność rynkową dostrzegają również osoby, których działania można zaliczyć do kategorii modowej i lifestylowej gdzie niewątpliwie należy np. Małgorzata Rozenek Majdan, która już w pierwszych dniach wejścia na rynek oferowała dostawy swoich produktów na terenie całej Polski. Swoich sił na rynku próbują również -makro, -mikro a nawet -nano influencerzy, którzy podpierając się o zasięgi swoich kont w mediach społecznościowych próbują zmonetyzować sławę promując wśród swoich odbiorców. Ciekawostką jest, że trendy odnotowane w minionym roku pokazują, wzrost zaangażowania związanego ze współpracą i promocją ze strony twórców treści internetowych, którym zależeć będzie na coraz bliższych współpracach z cateringami dietetycznymi.

Wyzwania logistyczne

Ostatnie dwa lata to także ogromny rozwój w dziedzinie logistyki i dostaw diet pudełkowych. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze firmy oferujące usługi logistyczne, które próbują swoich sił poprzez dostarczanie diet pudełkowych na terenie całej Polski. Obecnie jest już możliwe wydrukowanie i doręczenie diety do każdego większego miasta w czasie krótszym niż 24-godziny. Takie możliwości wpływają na zwiększenie się konkurencji szczególnie w dużych miastach i jednocześnie zwiększają szansę, dla tych którzy widzą potencjał w nowych lokalizacjach.

Wbrew pozorom i temu co sugerują niektóre artykuły rynek dostaw cateringów dietetycznych nie konsoliduje się a coraz bardziej rozdrabnia. Owszem, na rynku mamy obecnie jednego niewątpliwego lidera - Maczfit, który dostarcza w Polsce ok. od 5% do 7% wszystkich paczek dziennie. Nie mniej jednak w ciągu ostatnich 2 lat na rynku pojawiło się kilka firm, które dostarczają dziennie powyżej tysiąca paczek każdego dnia i aż kilkadziesiąt realizujących ponad 500 dostaw dziennie.

Dane, które Państwo znajdziecie w tym raporcie pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym źródłem jest ankieta, która składała się 31 pytań zarówno otwartych, jak i zamkniętych, a odpowiedzi na nią udzieliły 183 cateringi. Dodatkowo, przeprowadziliśmy 25 bezpośrednich wywiadów pogłębionych z właścicielami cateringów, którzy dostarczają powyżej 300 zamówień dziennie.

