Erdogan: Kwestia wysłania wojsk tureckich do Libii jest wciąż otwarta

Źródło: PAP

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który w środę przybył do Tunezji z niezapowiedzianą wizytą, ogłosił podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Tunezji Kaisa Saieda, że oba kraje uczynią wszystko, by doprowadzić do zawieszenia broni w Libii.