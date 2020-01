Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 1,2 proc. do 2.173,97 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 58.603,27 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.987,09 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,5 proc. do 12.246,88 pkt.

Indeks sektorowy WIG-banki zniżkował 1,0 proc. – po godz. 15.00 na rynku pojawiła się informacja, że warszawski sąd okręgowy zdecydował o unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego państwa Dziubak (powodów) w sporze z Raiffeisen o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego.

Sąd podzielił argumentację powodów, że niektóre z postanowień umowy kredytowej, którą zawarli są nieuczciwe (niedozwolone, abuzywne) i w związku z tym umowa nie może być utrzymana w mocy.

Kursy spółek sektora bankowego nie zareagowały dodatkowymi spadkami na tę informację.

Obroty na GPW wyniosły 686 mln zł, z czego 577 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania poniżej czwartkowego zamknięcia, po czym rozpoczął trend spadkowy, naśladując zachowanie rynków bazowych, które odczuły odpływ kapitału z akcji do bezpiecznych aktywów (dolar, jen, frank, dług skarbowy rynków bazowych i złoto), po tym, jak USA przeprowadziły w Iraku atak, podczas którego zginął irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al Kuds w ramach irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz wiceszef proirańskich Sił Mobilizacji Ludowej (ang. PMU) Abu Mahdi al-Muhandis.

Spadki na polskim rynku zakończyły się przed godz. 13.00, a następnie WIG20 do końca sesji poruszał się w trendzie bocznym.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował mieszany obraz – jedynie w Rosji indeks RTS zwyżkował 1,0 proc., na pozostałych rynkach wystąpiły spadki – z 1,9 proc. przeceną na czele tureckiego indeksu BIST100.

DAX spadł 1,34 proc., a S&P500 zniżkował 0,71 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW – o 4,0 proc., Play – o 3,4 proc. i Alior Bank - o 2,7 proc. Zniżkowały także akcje PGE – o 1,4 proc.

Podczas notowań na rynek napłynęła informacja, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na sprzedaż energii PGE Obrót, która będzie obowiązywać do 31 marca - łączne rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe średnio o 10,5 - 11 proc.

Jedyną spółką z WIG20, której akcje wzrosły, był mBank – o 0,5 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy – spadek o 4,0 proc., Pekabeksu – o 3,6 proc., PHN – o 3,4 proc. i Forte – o 3,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Benefit Systems – wzrost o 7,0 proc., Polimeksu – o 6,8 proc. i Famuru – o 5,7 proc.

W czwartek po sesji Benefit Systems podał, że liczba aktywnych kart sportowych na koniec 2019 roku wyniosła 1,453 mln wobec 1,194 mln kart przed rokiem i 1,336 mln kart na koniec września.

Cena Polimeksu zwyżkowała po tym, gdy w ciągu piątkowej sesji PGE podał, że zarząd PGE GiEK zaakceptował wybór oferty konsorcjum General Electric Global Services, Polimex Mostostal i General Electric International na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Zespole Elektrowni Dolna Odra - wartość oferty na budowę bloków wynosi ok. 3,7 mld zł netto, a wartość 12-letniej umowy serwisowej ok. 1,03 mld zł netto.

>>> Czytaj też: Chiny szykują państwową kryptowalutę. To koniec bankowości, jaką znamy