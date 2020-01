Bioton ma ugodę z Harbin Gloria Pharmaceuticals ws. umowy dystrybucji w Chinach



Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Bioton zawarł z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd oraz SciGen PTE.Ltd. wiążący list intencyjny, na podstawie którego Harbin Gloria Pharmaceuticals zobowiązany do zapłaty Biotonowi kwoty ugodowej w wysokości 9 mln USD tytułem finalnej ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami związanych z umową dostawy i dystrybucji (UDD), podał Bioton.

"Gloria zapłaci spółce pierwszą transzę w kwocie 3 mln USD w ciągu 10 dni od podpisania WLI. Gloria zapłaci spółce końcową kwotę w wysokości 6 mln USD w dniu bądź przed 16 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółki postanowiły, że po otrzymaniu pełnej zapłaty zwolnią się ze wszystkich swoich zobowiązań umownych oraz wszystkich innych zobowiązań prawnych względem siebie, wynikających z umowy lub z nią związanych oraz rozwiążą umowę.

"W celu uniknięcia wątpliwości, po otrzymaniu pełnej zapłaty, spółka zrzeka się z wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych działań, roszczeń, żądań o dowolnym charakterze wynikających z UDD lub z nią związanych. Jeśli Gloria nie wywiąże się w pełni ze swojego zobowiązania wynikającego z WLI, WLI rozwiązuje się i staje się bezskuteczne, a spółce nadal przysługiwać będzie prawo do rozpoczęcia zamierzonego postępowania arbitrażowego przeciwko Glorii w odniesieniu do wszystkich strat i szkód wynikających z UDD" - czytamy dalej.

W sierpniu 2019 r. Harbin Gloria Pharmaceuticals wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji zawartą 23 września 2015 r., która dotyczyła dostawy oraz dystrybucji produktów insuliny Bioton na rynku chińskim.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)