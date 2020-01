Wiceprezes Horst został wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, ogłoszonym 10 grudnia ub. roku przez radę nadzorczą PGG. O dwie funkcje wiceprezesów ubiegało się łącznie czterech kandydatów. 30 grudnia ub. roku wszyscy zostali przesłuchani przez radę nadzorczą.

Jak przekazał PAP w poniedziałek rzecznik PGG Tomasz Głogowski, rada nadzorcza w poniedziałek powołała Horsta na funkcję wiceprezesa ds. produkcji. Jednocześnie rada zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. restrukturyzacji aktywów - bez wyłonienia kandydata.

Nowy wiceprezes ds. produkcji Rajmund Horst przez ostatnie ponad 2,5 roku kierował należącą do PGG kopalnią Piast-Ziemowit. Wcześniej był m.in. dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu i dyrektorem ds. produkcji kopalni Ziemowit.

Rajmund Horst jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Techniki Eksploatacji Złóż, Organizacji i Ekonomiki Górnictwa. Karierę zawodową zaczynał w kopalni Piast, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery, od górnika do stanowiska kierownika działu górniczego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oparte o strukturę programu MBA oraz Szkołę Menedżerów Górniczych.

Polska Grupa Górnicza jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego, wydobywającym rocznie blisko 30 mln ton tego surowca. Wakat na stanowisku wiceprezesa ds. produkcji był od 6 grudnia, kiedy z PGG odszedł Piotr Bojarski, odpowiedzialny za sprawy produkcyjne przez ostatnie 3,5 roku. Jego następcą został Rajmund Horst.

Od marca br. PGG nie ma także (po dymisji Adama Hochuła) wiceprezesa ds. sprzedaży. Jednak obecny konkurs nie dotyczył tego stanowiska, ale funkcji wiceprezesa ds. restrukturyzacji aktywów, którego dotąd w PGG nie było.

Według nieoficjalnych informacji, przekazywanych przez związkowców podczas listopadowych rozmów płacowych w PGG, spółka rozważa restrukturyzację poprzez zmiany strukturalne, chcąc podnieść efektywność działania niektórych kopalń.

Obecnie, obok prezesa Tomasza Rogali i nowego wiceprezesa Horsta, członkami zarządu PGG są: wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek i wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski.

Zatrudniająca ok. 42 tys. osób Polska Grupa Górnicza to największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego, z roczną produkcją zbliżoną do 30 mln ton tego surowca. W 2018 roku spółka wypracowała ok. 493 mln zł zysku netto; ubiegłoroczny zysk miał być - jak zapowiadali przedstawiciele zarządu spółki - znacząco mniejszy, zaś poziom produkcji zbliżony do wielkości z 2018 r. Dokładne dane za ub. rok powinny być znane w lutym.(PAP)

autorzy: Marek Błoński, Mateusz Babak