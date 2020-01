"Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania opuści UE 1 lutego br. w sposób uporządkowany, na podstawie na umowy o wystąpieniu. Przypominamy, że rozpocznie się wtedy okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 r. Wielka Brytania będzie w tym czasie nadal uczestniczyć we wspólnym rynku i unii celnej. Tym samym w okresie przejściowym zasady handlu, w tym regulacje celne, między Polską a Wielką Brytanią nie zmienią się" - czytamy w komunikacie.

Umowa o wystąpieniu dopuszcza także możliwość przedłużenia okresu przejściowego, co jest bardzo prawdopodobne, jeśli nie uda się wynegocjować umowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a UE przed końcem 2020 r., podano także.

"Warunki współpracy gospodarczej, w tym regulacje celne, po zakończeniu okresu przejściowego będą zależeć od treści przyszłej umowy o wolnym handlu. Negocjacje powinny rozpocząć się w lutym br. Gdyby nie doszło do uzgodnienia unijno-brytyjskiego porozumienia handlowego, obie strony będą prowadzić wzajemną wymianę handlową w oparciu o zasady WTO. W takim przypadku władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu i importu towarów ze Zjednoczonego Królestwa zgodnie z zasadami, które dotyczą obecnie krajów trzecich, tj. niebędących członkami UE, z którymi Unia nie zawarła umów handlowych" - czytamy dalej.

Według resortu, niezależnie od wyników negocjacji handlowych prawdopodobnie zostaną wprowadzone kontrole na granicy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Przedsiębiorcy będą mieć m. in. obowiązek dopełnienia standardowych formalności celnych. Dla osób, które dotychczas tego nie robiły, oznacza to np. konieczność zarejestrowania się w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej "e-Klient", składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

MF przypomina, że w brytyjskim parlamencie trwają prace nad ustawą, która wprowadza w życie umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Projektem ustawy, który 9 stycznia br. przyjęła Izba Gmin, zajmuje się teraz Izba Lordów. Jeśli nie zgłosi do niej poprawek, ustawa trafi ponownie do Izby Gmin. Ostatecznie projekt ustawy trafi do zatwierdzenia przez królową, co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii. Po stronie UE do zawarcia umowy konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady UE, jednak nie przewiduje się trudności w jej uzyskaniu. Głosowanie w PE jest zaplanowane na 29 stycznia br.

