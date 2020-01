Krótszy czas oczekiwania na przyłącze stacji ładowania do sieci energetycznej, wprowadzenie specjalnej e-taryfy i ustalenie wymogów związanych z instalacją infrastruktury dla samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych - to niektóre z kilkudziesięciu zmian prawa, które będą postulowane w ramach "Białej Księgi Elektromobilności", poinformowano.



Jej celem jest identyfikacja i usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu rozwojowi zrównoważonego transportu w Polsce oraz wypracowanie propozycji odpowiednich zmian legislacyjnych. Na potrzeby projektu powołano pięć grup roboczych: ds. podatków i taryf, ds. infrastruktury ogólnodostępnej, ds. promocji i wsparcia rynku, ds. infrastruktury budynkowej oraz ds. wsparcia samorządów.



Jeden z kluczowych pakietów rekomendacji dotyczy zmian prawnych usprawniających budowę stacji ładowania. Podmioty rozwijające infrastrukturę dla samochodów elektrycznych w Polsce stają m.in. przed problemem zbyt długiego czasu oczekiwania na warunki przyłączenia ładowarek do sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobowiązani do wydania warunków przyłączenia w terminie 30 dni dla przyłączania do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV i 150 dni dla przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, podkreślono.



"W praktyce zazwyczaj wydają warunki przyłączenia w III grupie przyłączeniowej (powyżej 1 kV), co daje im możliwość skorzystania z dłuższego terminu, a jednocześnie nie informują z wyprzedzeniem do jakiego typu sieci nastąpi przyłączenie. Ani ustawa Prawo energetyczne, ani rozporządzenie ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektronenergetycznego nie dają podmiotom ubiegającym się o przyłączenie narzędzia do skutecznego określenia rodzaju sieci, do której preferowałyby przyłączenie, a tym samym wpływu na czas trwania procedury niezbędnej do przyłączenia. Wprowadzenie zmian w tym zakresie pozwoliłoby znacznie przyspieszyć rozwój infrastruktury ładowania" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.



W "Białej Księdze Elektromobilności" branża proponuje m.in. wyodrębnienie dla stacji ładowania osobnej grupy przyłączeniowej oraz określenie krótszych terminów dla warunków przyłączenia stacji ładowania. Propozycje zmian czerpią z niektórych mechanizmów usprawniających, przewidzianych przez obowiązujące prawo dla odnawialnych źródeł energii, zaznaczono.



Kolejną, bardzo poważną barierę stanowią wysokie opłaty dystrybucyjne stałe, dotkliwie obciążające operatorów infrastruktury ładowania, w praktyce uniemożliwiając rozbudowę infrastruktury na skalę konieczną dla szerszej popularyzacji samochodów elektrycznych.



"Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie specjalnej taryfy E, pozbawionej opłaty dystrybucyjnej stałej przy trzykrotnie wyższych opłatach zmiennych dystrybucyjnych. Jej wdrożenie pozwoliłoby wyeliminować nadmierne obciążenie operatorów sieci stacji ładowania opłatami dystrybucyjnymi" - dodał.



Kolejnymi zmianami, o jakie postuluje branża, jest objęcie dopłatami z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu również prywatnych stacji ładowania.



"Obecnie, polskie prawo przewiduje wsparcie jedynie dla infrastruktury ogólnodostępnej. Tymczasem, jak wynika z wydanego przez PSPA 'Barometru Nowej Mobilności 2019/2020', aż 92% kierowców samochodów elektrycznych preferuje ładowanie swoich pojazdów w miejscu zamieszkania. Wprowadzenie dopłat do prywatnych ładowarek z pewnością wpłynęło by na wzrost zainteresowania Polaków elektromobilnością" - powiedział Jan Wiśniewski z Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych.



Przekazanie "Białej Księgi Elektromobilności" przedstawicielom administracji centralnej ma nastąpić pod koniec marca br.



Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.