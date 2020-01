Lokum kupiło grunt we Wrocławiu za 51,66 mln zł brutto pod ok. 500 lokali



Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Olczyk Lokum - spółka zależna Lokum Deweloper, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich - zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej we Wrocławiu, podał Lokum Deweloper. Strony ustaliły cenę sprzedaży za nieruchomość na kwotę brutto 51,66 mln zł.

"Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum spółka komandytowa [...] zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/8, 3/9 oraz 3/10, położonych we Wrocławiu przy ul. Góralskiej, o łącznej powierzchni 1,1943 ha wraz z własnością położonych na nieruchomości budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności i urządzeń usytuowanych na nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Na nieruchomości Lokum Deweloper planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, standardowo realizowanego przez spółki z grupy kapitałowej Lokum Deweloper, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami, podano również.

Zakup nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych kupującego oraz ze środków pochodzących z emisji obligacji serii F.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)