Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wielokrotnie wykluczał przedłużenie okresu przejściowego poza 2020 r. Do końca tego roku Londyn i Bruksela mają uzgodnić porozumienie ws. przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem i UE.

"Zakładamy, że okres przejściowy zakończy się 31 grudnia 2020 r. i nie będzie przedłużony” - powiedziało dziennikarzom źródło unijne.

W środę brytyjski parlament ostatecznie przyjął projekt ustawy o porozumieniu w sprawie brexitu. Izba Lordów zdecydowała, że nie będzie dalej forsować swoich poprawek, w związku z czym zgoda królowej - wyrażona w czwartek - kończy tę procedurę po stronie brytyjskiej.

W przyszłym tygodniu w sprawie umowy z Wielką Brytanią ma głosować w Brukseli Parlament Europejski. Zjednoczone Królestwo ma opuścić Unię 31 stycznia.

Samo wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zakończy jeszcze procesu brexitu, bo rozpocznie się wtedy 11-miesięczny okres przejściowy. Wielka Brytania będzie wtedy de facto niegłosującym członkiem UE; formalnie nie będzie już w Unii, ale nadal będzie członkiem jednolitego rynku unijnego (co oznacza też swobodę przepływu osób), nadal będzie należeć do unii celnej, będzie płaciła składki do unijnego budżetu i pozostanie związana unijnymi prawami. W ciągu tych 11 miesięcy powinny się rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią.

>>> Czytaj też: Królowa Elżbieta wyraziła zgodę na brexit