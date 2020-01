Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka.

"Podstawowe informacje o emisji:

1) dzień otwarcia subskrypcji akcji serii P - 28 stycznia 2020 r.

2) cena emisyjna akcji serii P wynosi 1 zł każda akcja.

3) Minimalna liczba akcji serii P - 1 000 000, maksymalna liczba akcji serii P - nie więcej niż 6 000 000.

4) Z uwzględnieniem warunków opisanych w uchwale zarządu: akcje serii P oferowane będą z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia dla akcjonariuszy spółki posiadających na dzień 27 stycznia 2020 r. akcje reprezentujące co najmniej 1/100 kapitału zakładowego spółki. [...]

5) akcje serii P nieobjęte w trybie opisanym w pkt 4) powyżej będą oferowane podmiotom wybranym przez zarząd. Terminy dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P oferowanych w tym trybie zostaną odrębnie ustalone przez spółkę, przy czym nie będą one późniejsze niż do dnia 15 lipca 2020 r.

6) umowy objęcia akcji serii P powinny zostać zawarte w terminach ustalonych odrębnie przez spółkę, przy czym nie będą one późniejsze niż do dnia 15 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

W połowie stycznia Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i podał, że przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

