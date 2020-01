Ovostar zmniejszył produkcję jaj r: r do 1 587 mln sztuk w 2019 r.



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 587 mln sztuk w 2019 r. (wobec 1 625 mln jaj rok wcześniej), podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł o 17% r/r do 1 147 mln sztuk.

"Liczba wyeksportowanych jaj wyniosła 525 mln, co stanowi 46% całkowitej sprzedaży w tym segmencie (wobec 587 mln, czyli 42%, w 2018 r.). Spadek sprzedaży jaj w skorupkach jest spowodowany znacznym ograniczeniem działalności handlowej w 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Średnia cena jaj w przeliczeniu na UAH spadła o 12% r/r i osiągnęła 1,606 UAH, podczas gdy w przeliczeniu na USD spadek wyniósł 7% r/r, a cena za rok wyniosła 0,062 USD (odpowiednio 1,819 UAH lub 0,067 USD w 2018 r.).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączne stado spółki wynosiło 8,1 mln sztuk, w tym 6,7 mln kur niosek (wobec 7,6 mln i 6,4 mln w 2018 r.), podano również.

W 2019 r. przetworzono 577 mln jaj wobec 530 mln sztuk rok wcześniej. Produkcja przetworów suszonych wyniosła w ub.r. 2 969 ton (wobec 2 959 ton rok wcześniej), a przetworów płynnych - 13 904 ton (wobec 12 435 ton rok wcześniej).

Wolumen sprzedaży przetworów suszonych wyniósł 2 786 ton (wobec 2 712 ton rok wcześniej), z czego na eksport przypadło 74% (w 2018 r.: 80%). Średnia cena przetworów suszonych spadła o 19% r/r do 107,16 UAH/kg, a w ujęciu dolarowym - o 14% r/r do 4,15 USD/kg.

Sprzedaż przetworów płynnych wzrosła do 13 762 ton (z 12 265 ton rok wcześniej), z czego na eksport przypadło 47% (w 2017 r.: 46%), ze średnią ceną niższą o 6% r/r, wynoszącą 37,15 UAH/kg, a w ujęciu dolarowym na poziomie z roku poprzedniego, wynoszącą 1,44 USD/ kg.

"W 2019 roku na światowym rynku jaj zauważono znaczny spadek cen sprzedaży. Światowe trendy wpłynęły również na rynek lokalny, gdzie nadmierna podaż jaj spychała ceny w dół. Biorąc pod uwagę te czynniki, wyniki operacyjne spółki za rok 2019 można uznać za zadowalające" - powiedział dyrektor generalny Borys Bielikov, cytowany w materiale.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

