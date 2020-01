Projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym przyjęty przez sejmową komisję

Źródło: PAP

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje przepisy polskie do regulacji unijnych, we wtorek został przyjęty przez sejmową komisję infrastruktury i przesłany do drugiego czytania.