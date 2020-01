Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że obecnie trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (tzw. dużego TSUE) na orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą, a tym samym dokonać estymacji związanego z nimi ryzyka prawnego, podał bank.

"Uwzględniając różne scenariusze rozstrzygnięć sądowych, Grupa Santander Bank Polska tworzy rezerwy na ryzyko prawne dla toczących się postępowań sądowych i będzie na bieżąco śledziła orzecznictwo sądów polskich w tych sprawach, by prawidłowo szacować poziom rezerw, a ponadto utworzyła rezerwy portfelowe w tym zakresie" - czytamy w prezentacji.

Bank podał, że wpływ rezerw portfelowych na kredyty hipoteczne na skonsolidowany wynik brutto w IV kw. 2019 wyniósł 149 mln zł dla Santander Bank Polska i 24 mln zł na Santander Consumer Bank.

"Główne założenia modelu rezerwy portfelowej utworzonej w IV kwartale 2019 roku:

- Rezerwa portfelowa, obejmuje wszystkie kredyty walutowe,

- Grupa uwzględnia 4 scenariusze możliwych rozstrzygnięć sądowych:

1. Stwierdzenie, iż klauzule zawarte w umowie kredytowej stanowią niedozwolone postanowienia umowne skutkujące ustaleniem salda kredytu w PLN oraz pozostawienie oprocentowania kredytu w oparciu o stawkę LIBOR,

2. Unieważnienie całej umowy kredytowej w związku z identyfikacją klauzul niedozwolonych;

3. Unieważnienie klauzul zawartych w umowie kredytowej zidentyfikowanych jako niedozwolone w zakresie mechanizmu ustalania różnic kursowych prowadzące do zastosowania kursu średniego NBP,

4. Odrzucenie roszczenia.

Horyzont czasowy: 3 lata" - podano także.

