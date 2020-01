"Myślę, że jest to teraz akceptowane na szczeblu unijnym i z pewnością zgadzam się z tym, że jest wysoce nieprawdopodobne, by Wielka Brytania starała się o przedłużenie okresu przejściowego" - powiedział Coveney na konferencji swojej partii Fine Gael przed wyznaczonymi na 8 lutego wyborami parlamentarnymi w Irlandii.

"Podejście do negocjacji ze strony Unii Europejskiej będzie dostosowane do tego harmonogramu, a to wymusi podejmowanie wyborów. Unia Europejska doszła już do wniosku, że nie ma szans, by pełne porozumienie o przyszłych relacjach zostało zawarte do końca roku" - dodał.

Szef irlandzkiej dyplomacji wyraził też opinię, że kwestia rybołówstwa może być pierwszym punktem spornym w rozmowach o relacjach handlowych między UE a Wielką Brytanią. Brytyjski rząd zapowiedział w środę przedstawienie projektu ustawy o rybołówstwie, która przewiduje, że wraz z końcem okresu przejściowego 31 grudnia 2020 roku unijne kutry stracą automatycznie prawo do połowu na brytyjskich wodach.

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, co nastąpi w najbliższy piątek, rozpocznie się 11-miesięczny okres przejściowy, w którym powinny się zacząć i skończyć rozmowy o przyszłych relacjach handlowych. Brytyjski premier Boris Johnson wielokrotnie powtarzał, że nawet jeśli takiego porozumienia nie będzie, nie wystąpi o przedłużenie okresu przejściowego.

Bartłomiej Niedziński (PAP)