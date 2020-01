Lufthansa w oświadczeniu poinformowała, że będzie nadal latać do Hongkongu, przestanie jednak przyjmować rezerwacje na loty do Chin kontynentalnych do końca lutego "z powodów operacyjnych".

Maszyny Lufthansy, Swiss, i Austrian Airlines odbędą jeszcze jeden lot do swych miejsc docelowych w Chinach, żeby zabrać załogi do ojczyzn oraz by pasażerowie mogli udać się w zaplanowane wcześniej podróże.

Swiss i Austrian Airlines należą do holdingu Lufthansa.

Wcześniej loty do Chin wstrzymały m.in. British Airways, Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd ponad 6 tys. zakażeń i 132 zgony spowodowane koronawirusem. Wirus przedostał się też poza granice Chin. Dotychczas ponad 70 przypadków potwierdzono w kilkunastu innych państwach, w tym trzech europejskich - we Francji, Niemczech i Finlandii.

>>> Czytaj też: LOT zawiesi połączenia z Chinami z powodu koronawirusa? "Jeżeli będą przesłanki, uczynimy to"