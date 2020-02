Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Grupy Kęty podwyższyła prognozy na 2019 rok, ze względu na spodziewane przekroczenie wybranych parametrów prognozy z lutego ub.r. o ponad 10%, podała spółka. W efekcie prognozowany zysk netto wzrósł o 13% do 294 mln zł.



"Zarząd Grupy Kęty informuje w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia 2019 roku, iż spodziewane jest przekroczenie wybranych parametrów prognozy rocznej podanej w komunikacie 8 lutego 2019 o ponad 10%. W związku z tym, zarząd spółki podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę wyników 2019 roku, szacunki dotyczące poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz poziom zadłużenia netto" - czytamy w komunikacie.



Zgodnie ze zaktualizowaną prognozą, sprzedaż spółki w 2019 r. wyniesie 3 205 mln zł (wcześniej 3 216 mln zł), wynik EBITDA 524 mln zł (488 mln zł), zysk operacyjny EBIT 385 mln zł (344 mln zł), zysk netto 294 mln zł (261 mln zł), nakłady inwestycyjne 244 mln zł (284 mln zł), a dług netto 703 mln zł (866 mln zł), podano.



Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)