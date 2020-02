4mobility z Grupy PGE rozważa dalszy rozwój w Trójmieście



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - 4Mobility - spółka, której większościowym akcjonariuszem jest PGE Nowa Energia - rozważa zwiększenie liczby samochodów i powiększenie obszaru usługi w Trójmieście, poinformował prezes Paweł Błaszczak. Od listopada 2019 r., kiedy spółka uruchomiła swoją aplikację w Trójmieście, mieszkańcy aglomeracji przyjechali 100 tys. km.

"Trójmiasto jest dla nas bardzo ważnym rynkiem. Od momentu uruchomienia naszych usług w tej aglomeracji cieszą się one rosnąca popularnością. Jeśli wziąć pod uwagę proporcję ogółu mieszkańców do naszych klientów, dynamika tego wzrostu, wbrew pozorom, jest wyższa niż w Warszawie. Dlatego też poważnie rozważamy zwiększenie liczby oferowanych tutaj aut oraz powiększenie obszaru, na którym nasza usługa będzie dostępna" - powiedział Błaszczak, cytowany w komunikacie.

W listopadzie 2019 r. 4Mobility uruchomiła swoją aplikację w Trójmieście, udostępniając jego mieszkańcom 60 samochodów z segmentu premium. Analiza danych spółki pokazuje, że łącznie mieszkańcy aglomeracji przyjechali już 100 000 km. Największe zainteresowanie usługami carsharingu odnotowano przy tym w Gdańsku. Jednocześnie spółka informuje, że rekordzista ma na swoim koncie 107 przejazdów. Znakomita większość klientów 4Mobility w trójmieście to ludzie młodzi, w wieku 25 lat. 80% z nich stanowią mężczyźni. Najstarszy użytkownik aplikacji spółki ma 70 lat, wymienia spółka.

"Do tej pory mieszkańcy Trójmiasta korzystając z aplikacji 4Mobility przejechali łącznie dystans równy 2,5 okrążeniom dookoła Ziemi. Podczas pojedynczego przejazdu rekordzista przebył dystans 1 258 km" - czytamy dalej.

4Mobility świadczy swoje usługi obrębie stref w centrum i w popularnych miejscach Gdańska, Gdyni i Sopotu. Auta spółki można wynająć i zwrócić bez dodatkowych opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można bezpiecznie i z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Spółka świadczy swoje usługi w Warszawie, Poznaniu, Siedlcach, Trójmieście i Rzeszowie. Od września 2017 jest notowana na New Connect.

(ISBnews)