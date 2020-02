Jak wynika z raportu DNB Bank Polska i PwC „Kierunki 2020. Zielona odpowiedzialność", 44 proc. respondentów przyznaje, że działania ekologiczne mogą przynieść wymierne korzyści finansowe. "Największą grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy co prawda dostrzegają w działaniach prośrodowiskowych pewne korzyści wizerunkowe, ale ich zdaniem w krótkim okresie koszty przewyższają korzyści (47 proc. respondentów)" - wskazano.

Dodano, że z badań wynika, iż pozytywny wpływ inicjatyw środowiskowych na wyniki finansowe przedsiębiorstw nie jest automatyczny, wymaga odpowiedniego zaplanowania działań i właściwego zarządzania przedsiębiorstwem.

W raporcie czytamy, że ponad 67 proc. największych firm w Polsce wdrożyło już inicjatywy mające zmniejszyć ich wpływ na środowisko, a 14,5 proc. ma to w planach. W 76 proc. przedsiębiorstw segreguje się śmieci, w 73 proc. używa energooszczędnych żarówek, a niemal połowa firm prowadzi akcje edukacyjne dla pracowników.

38 proc. respondentów oceniło, że przepisy prawa dotyczące środowiska powinny być ważnym bodźcem dla firm do podjęcia działań prośrodowiskowych. "Stosunkowo niska liczba wskazań może w tym przypadku sugerować, że wielu przedsiębiorców wprowadza swoje inicjatywy, wyprzedzając przepisy prawa, co oznacza, że poszukują oni w nich pewnego źródła przewagi rynkowej" - ocenił wiceprezes PwC Polska Jacek Socha.

Według autorów raportu, 70 proc. słodkiej wody pobieranej bezzwrotnie z jezior i rzek trafia do firm działających w sektorze rolniczym i służy przede wszystkim do produkcji żywności. Dalsze 20 proc. całkowitego poboru jest używane do celów przemysłowych.

Jak wskazali, branża farmaceutyczna emituje więcej gazów cieplarnianych niż branża samochodowa, różnica może sięgać nawet 55 proc., choć w powszechnej świadomości producenci leków nie są wiązani z wysoką emisyjnością. Dodali, że wpływ środowiskowy branży TMT (technologia, media, telekomunikacja), także rzadko przytaczanej przy omawianiu zagrożeń środowiska, również nie jest zerowy. Jednak największy wpływ na środowisko - jak podali - mają przemysł wytwórczy i producenci żywności. (PAP)