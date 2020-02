Chiny: W Hangzhou zakaz sprzedaży leków na gorączkę, by wykryć zakażonych wirusem

Źródło: PAP

W 10-milionowym mieście Hangzhou na wschodzie Chin zakazano w sobotę sprzedaży leków na gorączkę i kaszel – przekazały państwowe media. Ma to skłonić osoby z takimi objawami do zgłaszania się do szpitali, by wykrywać i izolować zakażonych koronawirusem.