WHO wysyła też zestawy testów, maski, rękawiczki, respiratory i koszule szpitalne do każdego regionu Chin. Szef WHO ostrzegł w piątek, że „świat stoi jednak w obliczu stałego braku wyposażenia ochronnego dla personelu".

WHO nadała tymczasową nazwę wirusowi z Wuhan 2019-nCOV (nowy koronawirus).

W sobotę rano chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w całych Chinach w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła do 722. Wykryto 3 399 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że łączna liczba zakażonych wzrosła do 34 546 osób.

Epidemia rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi stwierdzono ponad 320 przypadków infekcji oraz dwa przypadki śmiertelne – na Filipinach i w Hongkongu. (PAP)

