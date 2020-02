Ostrzeżenie pierwszego stopnia, oznaczające możliwe trudne warunki atmosferyczne, obowiązuje w związku z deszczami i silnymi wiatrami niemal na terenie całego kraju. Ale na niektórych obszarach - na pograniczu angielsko-szkockim z powodu deszczów oraz w środkowej i południowej Anglii - wprowadzono drugi stopień. Oznacza on zwiększone prawdopodobieństwo przerw w dostawie prądu czy przerwy w kursowaniu pociągów.

Według Met Office, prędkość wiatrów ma osiągać 80-90 km/godz., ale na wybrzeżach, zwłaszcza w północnej Szkocji oraz południowo-wschodniej Anglii, może dochodzić nawet do 120 km/godz.

W związku z Ciarą niektórzy przewoźnicy kolejowi już ogłosili ograniczenie częstotliwości kursowania pociągów, a także zmniejszenie prędkości, z jaką będą się one poruszać. Zasugerowali także pasażerom, by nie podróżowali w niedzielę, o ile nie jest to absolutnie konieczne, zaoferowali w zamian przedłużenie ważności niedzielnych biletów na poniedziałek.

Również linie lotnicze British Airways dały pasażerom możliwość zmiany rezerwacji lotów krajowych i europejskich, które w niedzielę miały wylatywać z bądź przylatywać na londyńskie lotniska Heathrow, Gatwick i London City.

Z powodu sztormu odwołano również część promów kursujących przez Morze Irlandzkie, niektóre zaplanowane imprezy sportowe, zamknięte w niedzielę będą też m.in. most Humber Bridge w pobliżu miasta Kingston upon Hull oraz osiem londyńskich parków, z najbardziej znanymi Hyde Park i Regent's Park na czele.

