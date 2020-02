Udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł w ubiegłym roku w Unii Europejskiej o 24 proc. - podają w najnowszym raporcie "Europejski sektor energetyczny w 2019 r." think-tanki Agora Energiewende i Sandbag. To prawie 150 TWh energii mniej. W miejsce węgla wchodzą elektrownie wiatrowe, słoneczne i gazowe. Elektrownie atomowe dostarczyły nieznacznie mniej energii niż rok wcześniej. Co ważne, zmiany te wpłynęły pozytywnie na ceny energii, które spadły średnio o ponad 5 euro/MWh. Kraje, gdzie udział węgla w produkcji energii elektrycznej jest wysoki są tu jednak wyjątkiem. Średnia cena poszła na polskim rynku o ponad 1 euro do góry.

Brytyjski Sandbag i niemiecki Agora Energiewende wykorzystują dostępne dane ze swoich rodzimych rynków oraz dane godzinowe ENTSOE, dostarczonych przez operatorów sieci przesyłowych z całej UE. Wykazały one, że w całym 2019 roku produkcja energii elektrycznej spadła w Unii o 56 TWh czyli 1,7 proc. Spadek nastąpił niemal w każdym kraju. Powodem była między innymi łagodna zima.

Węgiel traci na znaczeniu

Ostry spadek produkcji energii z węgla nie jest zaskoczeniem. Wpływ na to mają drogie prawa do emisji CO2, których cena utrzymuje się powyżej 20 euro za tonę. Raport szacuje, że produkcja energii z węgla kamiennego spadła w ubiegłym roku w Europie aż o 32 proc. Największy udział miały w tym Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania i Włochy.

W przypadku węgla brunatnego prawie dwie trzecie spadku nastąpiło tylko w Niemczech i w Polsce. Ogółem udział węgla brunatnego w wytwarzaniu zmalał o 49 TWh czyli o 16 proc. W Niemczech spadek wyniósł 32 TWh, a w Polsce - 7 TWh (spadek o 14 proc.).

Wzrost wartości uprawnień do emisji CO2 nie jest jedyną przyczyną spadku wykorzystania węgla. Do zmniejszenia produkcji przyczynił się bardzo łagodny grudzień. Do tego doszły kłopoty rynku stali. W samym listopadzie produkcja stali spadła w UE o 4,3 proc. - wskazał w styczniu Robbie Andrew, analityk norweskiego instytutu CICERO (Międzynarodowego Centrum Badań Klimatycznych). Produkcja z węgla była zastępowana w połowie przez tani gaz, a w połowie przez wiatr i słońce.

