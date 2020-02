"W 2019 roku Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) nie wstrzymała swoich nielegalnych programów rakiet nuklearnych i balistycznych, które nadal udoskonalała, naruszając rezolucje Rady Bezpieczeństwa” - napisali niezależni kontrolerzy w raporcie dla komitetu ds. sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Pomimo swoich szerokich możliwości w kraju, (KRLD) nielegalnie zamawia na zewnątrz niektóre komponenty i technologie" - dodali autorzy raportu.

Z 67-stronicowego dokumentu, który ma zostać upubliczniony w przyszłym miesiącu, wynika także, że Pjongjang nielegalnie importował ropę naftową po rafinacji i eksportował węgiel wart ok. 370 mln dolarów z wykorzystaniem chińskich barek, mimo że Pekin wielokrotnie zapewniał, że przestrzega sankcji nałożonych przez ONZ. Niewymienione z nazwy państwo poinformowało kontrolerów, że barki dostarczały węgiel do trzech portów w chińskiej zatoce Hangzhou oraz do ośrodków wzdłuż rzeki Jangcy.

Według niewymienionego z nazwy państwa Korea Północna wyeksportowała do chińskich portów także co najmniej milion ton piasku, którego wartość jest szacowana na 22 mln dolarów.

ONZ nałożyła na Koreę Północną sankcje w 2006 roku. W 2017 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ ograniczyła roczny import rafinowanej ropy naftowej przez Pjongjang do 500 tys. baryłek. Z raportu wynika, że import od 1 stycznia do 31 października wielokrotnie przekroczył tę ilość. (PAP)