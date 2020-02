Grupa Santander nie zamierza sprzedawać banku w Polsce



Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Grupa Santander nie planuje sprzedaży Santander Bank Polska, podał bank w odniesieniu do dzisiejszych informacji prasowych.

"Grupa Santander, główny akcjonariusz Santander Bank Polska nie planuje sprzedaży banku. Podczas niedawnej konferencji prasowej w dniu 29 stycznia Przewodnicząca Grupy Santander Ana Botín bardzo wyraźnie odniosła się do zaangażowania Grupy w Polsce. Pytana o przyszłość polskiej jednostki, powiedziała: "Nie zamierzamy sprzedawać polskiego banku. Jest on tak samo ważną częścią naszej działalności jak jednostki w USA, Anglii czy Hiszpanii"" - czytamy w komentarzu Santander Bank Polska.

Dzisiejsze "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet" podały, że "pojawia się coraz więcej głosów, że hiszpańska grupa może zrewidować strategię dotyczącą obecności swojego banku w naszym kraju", a trzy źródła w sektorze bankowym informują, że jedną z opcji jest zbycie aktywów w polskiej bankowości. Według dzienników, właściciele Santander Bank Polska mogą mieć argumenty za sprzedażą, gdyż uwolniliby w ten sposób kapitał niezbędny do szybszego rozwoju na rynkach Ameryki Południowej, dwukrotnie bardziej rentownych niż polski.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)