PIT-36

Na papierze lub elektronicznie za pomocą:

– usługi Twój e-PIT (tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej),

– systemu e-Deklaracje,

– komercyjnego oprogramowania

Podatnicy opodatkowani w 2019 r. według skali podatkowej, którzy:

1. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej,

2. uzyskali przychody:

– z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze,

– z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca nabycia,– od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

– ze źródeł przychodów położonych za granicą,

– z innych źródeł, opodatkowanych według skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3. korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy),

4. są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT,

5. są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

6. obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,

7. wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Zeznania PIT-36 będą udostępnione dla osób, które osiągnęły w 2019 r. wymienione przychody z wyjątkiem przychodów z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

1) dane o dochodach na podstawie wpłaconych w trakcie 2019 r. zaliczek na podatek (np. za najem),

2) numer organizacji pożytku publicznemu (OPP), której ma być przekazany 1 proc. podatku (na podstawie zeznania złożonego w 2019 r., podatnik może wskazać inną OPP),

3) ulga na dzieci :

– nowonarodzone w 2019 r.,

– uwzględnione w ubiegłorocznym zeznaniu (o ile podatnik w zeznaniu za 2018 r. wykazał ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach kwota ulgi jest wskazywana przez podatnika),

– powyżej 18. roku życia, jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem (nie dotyczy to uczniów szkół policealnych oraz osób, które studiują za granicą),

4) tzw. ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), wpisywana automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 (Jeśli dochody podatnika w całości są objęte ulgą, to podatnik po zalogowaniu w usłudze Twój e-PIT otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT. Jeśli jednak ma dodatkowe dochody (np. z najmu) do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, wówczas uzupełnia i wysyła swój e-PIT),

5) numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty

Podatnik może:

– zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,

– zmienić dane dla ulgi na dzieci

– wskazać numer OPP, jeżeli w zeznaniu złożonym w 2019 r. go nie wskazał, lub zmienić numer OPP wskazany przez skarbówkę,

– dodać ulgi nieuwzględnione przez skarbówkę, takie jak: ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

– odliczyć stratę z lat ubiegłych, na zasadach przewidzianych w ustawie o PIT.

Nie. Nawet jeżeli podatnik nie wprowadzi żadnych zmian, musi zaakceptować zeznanie i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podatnik może też odrzucić zeznanie wypełnione przez skarb ówkę i wypełnić je samodzielnie (wówczas zeznanie zaproponowane przez skarbówkę nie będzie brane pod uwagę).

30 kwietnia 2020 r.