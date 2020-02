Nestmedic dostarczy KTG Pregnabit do Szpitala Klinicznego w Białymstoku



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Nestmedic podpisał umowę, na podstawie której dostarczy mobilne KTG w ramach systemu Pregnabit do Szpitala Klinicznego w Białymstoku, podała spółka.

"Telemedyczny system Pregnabit poszerzył zakres opieki okołoporodowej w kolejnej publicznej placówce służby zdrowia. Kontrakt ten ma dla nas szczególne znaczenie - cieszymy się, że z naszych rozwiązań mogą korzystać pacjentki jednego z największych szpitali w naszym kraju. Na podstawie pozytywnych opinii pacjentek i personelu medycznego na temat naszego nowatorskiego rozwiązania liczymy, że będzie to długofalowa i owocna współpraca" - powiedział prezes Nestmedic Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.

Rozpoczęcie współpracy poprzedził program pilotażowy. Szpital Kliniczny w Białymstoku to kolejna placówka w regionie, która oferuje możliwość zdalnego przeprowadzenia badania KTG. Z urządzeń KTG Pregnabit mogą również korzystać pacjentki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

"Nestmedic systematyczne zwiększa dostępność swojego telemedycznego rozwiązania na rynku polskim. Obecnie spółka prowadzi programy pilotażowe i jest w trakcie negocjowania kolejnych umów komercyjnych" - czytamy dalej.

Szpital Kliniczny w Białymstoku to jeden z największych szpitali w Polsce. Funkcjonuje w nim 35 klinik, 3 oddziały, 9 zakładów oraz 50 poradni. Placówka jest realizatorem ogólnokrajowego programu KOC - koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Program zakłada wszechstronną i kompleksową opiekę nad kobietą w ciąży, w czasie porodu i 6 tygodni po urodzeniu.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)