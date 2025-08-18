Na czym polega centralna e-rejestracja?

Centralna e-rejestracja to usługa umożliwiająca zapisanie się przez internet na badania lub wizytę u specjalisty – bez kolejek i bez oczekiwania na połączenie telefoniczne. Do skorzystania z niej potrzebne jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikacja mojeIKP.

Internetowe Konto Pacjenta – czym jest i jak je założyć?

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatne narzędzie, które gromadzi w jednym miejscu informacje o naszym leczeniu i umożliwia korzystanie z usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Konto posiada każda osoba z numerem PESEL – wystarczy się zalogować (link dostępny tutaj).

IKP pozwala m.in. sprawdzić:

e-recepty (wystawione, zrealizowane i częściowo zrealizowane) oraz dawkowanie leków,

informacje o lekach dopuszczonych do obrotu w Polsce,

historię wizyt (NFZ i prywatnych),

e-skierowania, e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie,

informacje o szczepieniach, indywidualnym planie opieki medycznej i dokumentacji EDM (np. opisy badań, wyniki laboratoryjne, wypisy ze szpitala, zalecenia lekarzy),

wyroby medyczne refundowane przez NFZ i e-zlecenia na nie,

dokumentację leczenia osób upoważnionych lub własnych dzieci,

status ubezpieczenia zdrowotnego oraz wysokość opłaconych składek,

koszty świadczeń sfinansowanych przez NFZ.

Przez IKP można również:

zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,

upoważnić kogoś do odbioru recept lub wglądu w dokumentację,

zamówić e-receptę na stałe leki lub e-receptę transgraniczną,

wypełnić ankietę oceny zdarzenia medycznego,

złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ,

zapisać dziecko (9–13 lat) na bezpłatne szczepienie przeciw HPV,

zapisać siebie lub dziecko na szczepienie przeciw COVID-19.

Pilotaż internetowej rejestracji już działa - i spisuje się dobrze

Pilotaż centralnej e-rejestracji rozpoczął się 31 grudnia 2024 r. i obejmuje zapisy na cytologię, mammografię oraz wizyty u kardiologa. System jest czytelny, intuicyjni i co najważniejsza - działa.

Placówki medyczne biorące udział w programie musiały zintegrować swoje systemy informatyczne z platformą e-zdrowie, aby udostępniać wolne terminy online. W zamian,uczestnicy pilotażu otrzymują wsparcie finansowe na integrację systemów IT oraz ryczałty – jednorazowy za przekazanie danych i miesięczny w zależności od liczby wizyt umówionych przez e-rejestrację.

Centralna e-rejestracja – obowiązek od 2026 r.

25 lipca 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej obowiązek integracji placówek medycznych z systemem centralnej e-rejestracji. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych przez pacjentów usług cyfrowych w ochronie zdrowia.

Najważniejsze zalety centralnej e-rejestracji to:

aktualne informacje o wolnych terminach świadczeń z całej Polski w jednym miejscu (IKP i mojeIKP),

szybkie wyszukiwanie i rezerwacja dogodnego terminu,

możliwość samodzielnego odwołania lub zmiany wizyty,

przypomnienia i powiadomienia o zbliżających się wizytach i zmianach,

transparentne zasady – kolejność zależy od priorytetu, uprawnień, kolejności zgłoszeń i preferencji pacjenta,

lepsza organizacja i mniejsza liczba niewykorzystanych wizyt.

Jedną z wprowadzonych innowacji jest również system „poczekalni” – polega ona na wprowadzeniu jednej kolejki oczekujących dla dla każdego rodzaju świadczenia, pacjent dostaje automatyczne powiadomienie, gdy zwolni się termin.

Lista lekarzy i badań dostępnych w e-rejestracji

Obecnie pacjenci mogą umawiać się do kardiologa oraz na mammografię i cytologię (w ramach programów profilaktycznych). Rejestracja jest możliwa przez IKP („Plan leczenia”) lub aplikację mojeIKP („e-zdrowie – Plan leczenia”).

Od 1 stycznia 2026 r. system obejmie wybrane świadczenia ambulatoryjne – m.in. kardiologię, profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy. Z czasem zostanie rozszerzony na kolejne dziedziny medycyny, tak by ostatecznie objąć nim cały system opieki zdrowotnej.

Polska liderem cyfryzacji usług publicznych, problemem jest jednak aktywność w sektorze technologii

Według raportu „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu”1 Fundacji Digital Poland i Microsoft, nasz kraj wyróżnia się wysokim poziomem cyfryzacji usług publicznych – 45% powyżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Dobrym przykładem jest popularność aplikacji mObywatel. W cyfryzacji edukacji Polska także wypada dobrze – 18% powyżej średniej.

Gorzej radzimy sobie natomiast w kategorii „kapitał ludzki”. Problemem jest niska aktywność kobiet w sektorze technologii (26 proc. poniżej średniej) oraz mniejszy odsetek studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24 proc. poniżej średniej) czy kierunki ścisłe (aż 38 proc. poniżej średniej).

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Placówki medyczne będą miały czas na wdrożenie systemu od 1 stycznia do 1 lipca 2026 r. Po tym terminie integracja z centralną e-rejestracją dla wskazanych świadczeń stanie się obowiązkowa. Ustawa wejdzie w życie1 stycznia 2026 r.

1digitalpoland.org

PAP