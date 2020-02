Źródło: PAP

Unia Europejska oczekuje, że Rosja wykorzysta swój wpływ na wspierane przez siebie formacje zbrojne na wschodzie Ukrainy, by przestrzegały one porozumień mińskich i uzgodnień ze szczytu tzw. formatu normandzkiego - oświadczył we wtorek ambasador UE na Ukrainie Matti Maasikas.