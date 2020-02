MedApp liczy na przeniesienie na GPW z NewConnect w listopadzie 2020 r.



Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews/ ISBnews.TV) - MedApp liczy na przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect w IV kwartale br. prawdopodobnie w listopadzie, poinformował ISBnews.TV Krzysztof Mędrala, prezes MedApp. Na początku br. spółka informowała, że przeniesienie notowań na rynek główny planowane jest na III kwartał 2020 r.

"Spółka rozpoczęła - zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy - prace potwierdzające możliwość przeniesienia akcji na rynek podstawowy GPW. Myślę, że na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej przedstawimy możliwy harmonogram. Termin zależy od złożenia prospektu i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Wydaje się możliwym, że w IV kwartale br. - w listopadzie - mogłoby dojść do takiego przeniesienia" - powiedział Mędrala w rozmowie z ISBnews.TV.

"Oczywiście, dodatkowa emisja wiąże się z rozwojem spółki. Jeżeli będziemy widzieć takie zapotrzebowanie i możliwości, również to rozważamy" - dodał prezes.

Mędrala przypomniał, że MedApp rozpoczął ofertę publiczną 4 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 0,67 zł, planuje pozyskać do 2,68 mln zł. Środki pozyskane z emisji pozwolą zwiększyć nakłady inwestycyjne na dalszy rozwój produktów (CarnaLife Holo i CarnaLife System), a także rozszerzyć działania marketingowe związane z ich komercjalizacją. Nowe środki pozwolą również rozpocząć proces certyfikacji FDA w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy mogą zapisywać się na akcje od 10 do 28 lutego. Minimalny zapis wynosi 3 tys. akcji.

Spółka już rozpoczęła sprzedaż swoich rozwiązań w do centrów badawczych w Stanach Zjednoczonych, wskazał także prezes.

"Jesteśmy jednym z niewielu podmiotów posiadających certyfikację NATO umożliwiającą współpracę i oferowanie naszych rozwiązań softwarowych w tym zakresie. Po targach Dubaju i Dusseldorfie prowadzimy rozmowy z kolejnymi dystrybutorami i myślę, że stopniowo będziemy informować rynek o podpisanych umowach, czy nawiązanej współpracy z partnerami na rynkach zagranicznych" - dodał Mędrala.

MedApp S.A to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews/ ISBnews.TV)