Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Draw Distance liczy na przegłosowanie przez akcjonariuszy nowej emisji akcji, z której chce pozyskać ok. 3 mln zł na finansowanie nowych projektów opartych m.in. o znane licencje, wynika z wypowiedzi prezesa Draw Distance Michała Mielcarka.



"Czekamy na walne 27 lutego, która ma głosować nad emisją akcji bez prawa poboru. Bez akceptacji głównego akcjonariusza nie byłoby tematu, ale widzi on sens w zasileniu naszych planów. Środki z emisji wsparłyby finansowanie z GameINN, które wykorzystujemy na rozwój własnych technologii do użytku w naszych produkcjach. Obecnie mamy dwa tytuły w pipeline, ale także kolejne rzeczy w zanadrzu, które pokażemy, kiedy będziemy się szykowali do emisji" - powiedział Mielcarek na spotkaniu z dziennikarzami.



"Robimy też coś większego. Jest temat gry na znanej licencji i tu by wchodził właśnie temat emisji akcji. Idealnie byłoby pozyskać z emisji 3 mln zł. Wydaje się to realne. Mam konkretną wizję, a spółka jest już ułożona tak, że zmierza w dobrym kierunku. Mieściliśmy się dotychczas z naszymi grami w budżecie między 0,5 -1 mln zł, ale kolejne projekty będą większe, m.in. dzięki zakładanej emisji" - dodał prezes.



Mielcarek zaznaczył, że pozyskiwanie licencji otwiera spółce większe możliwości self-publishingu. "Własne wydawanie nam się sprawdza. Ponadto mamy dobrych ludzi od marketingu i chcemy więcej inwestować w ten obszar, bo to się zwraca" - wskazał prezes.



Ponadto spółka szykuje się do premier na konsole gier "Vampire: The Masquerade" (wydawane własnym sumptem) i "Ritual: Crown of Horns". Prezes zadeklarował także, że Draw Distance kontynuuje także współpracę z Paradox oraz prace nad grą "Far Peak".



Draw Distance (poprzednio iFun4all) tp niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.



