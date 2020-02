Sasin: Kształt modelu własnościowego w energetyce - do połowy roku



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) analizuje docelowy model polskiej energetyki i jego ewentualną konsolidację. Kształt modelu powinien być znany do połowy roku, poinformował minister Jacek Sasin.

"Do połowy roku chciałbym, żebyśmy mieli jasność, co do tego, jak będzie wyglądał model polskiej energetyki" - powiedział Sasin dziennikarzom.

"Myślę, że w tę stronę powinno to pójść, nie potrafię jednak powiedzieć, czy to będzie prosta konsolidacja" - dodał minister w odpowiedzi na pytanie, czy spółek ma być docelowo mniej.

Wcześniej wskazał, że ministerstwo analizuje docelowy model energetyki, przy czym "trudno uciec od pytania o rolę górnictwa".

"Mamy w dalszym ciągu znaczną część energetyki opartą o węgiel. Nasze prace będą zmierzały do tego, jak ten model ma wyglądać w sytuacji, gdy wchodzi coraz więcej energetyki odnawialnej" - powiedział Sasin.

