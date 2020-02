Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 51,92 USD, po zwyżce ceny o 0,93 proc.

Ropa Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 56,83 USD za baryłkę, wyżej o 0,94 proc.

Liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła w poniedziałek o 508 przypadków, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tego dnia o 71 - poinformowała we wtorek Narodowa Komisja Zdrowia.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła tym samym do 77.658, a liczba ofiar śmiertelnych do 2.663. Ponad 27,2 tys. osób wyzdrowiało.

Komisja zwróciła uwagę na ponowny wzrost liczby nowych przypadków zarażenia koronawirusem w porównaniu z poprzednim dniem kiedy wyniosła 409.

Z kolei w Korei Południowej władze poinformowały we wtorek o 60 nowych przypadkach koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 893. Zmarło 8 osób. Pojawiły się doniesienia, że epidemia może zmusić Koreę Południowa i USA do ograniczenia wspólnych manewrów wojskowych.

Według południowokoreańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób daje się zauważyć tendencja spadkowa nowych przypadków zachorowań. Korea Południowa jest obecnie drugim, po Chinach kontynentalnych, ośrodkiem epidemii koronawirusa.

Bilans koronawirusa we Włoszech to już 7 ofiar śmiertelnych, w tym sześć w Lombardii, i 229 osób zarażonych.

W Iranie potwierdzono 61 przypadków zakażenia nowym koronawirusem i 12 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą ofiar śmiertelnych poza Chinami, skąd pochodzi wirus.

Przypadki zainfekowanych podróżnych z Iranu odnotowano już w Libanie, Kuwejcie i Kanadzie.

Inwestorzy zastanawiają się, czy rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie spowoduje stan globalnej pandemii.

Tymczasem coraz bliżej marcowego spotkania producentów ropy z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę (OPEC) i sojuszników spoza kartelu.

Sytuacja na rynku paliw jest poważa w związku ze spadkiem popytu na ropę naftową na skutek wybuchu epidemii koronawirusa i kartel nie może jej lekceważyć.

Organizacja będzie starała się zapobiec nadpodaży ropy spowodowanej spadkiem popytu w związku z kryzysem w Chinach, które są największym na świecie importerem ropy naftowej.

Podczas poprzedniej sesji ropa WTI na NYMEX straciła 3,7 proc., a Brent zniżkowała na ICE o 3,8 proc. (PAP Biznes)