R22 liczy, że kolejne kwartały pokażą duży organiczny potencjał w hostingu



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Grupa R22 zakłada, że kolejne kwartały pokażą duży potencjał wzrostu organicznego segmentu hostingu, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy grupy Robert Stasik. Ponadto R22 oczekuje m.in. wzrostu przychodu na klienta w segmencie omnichannel, a także do 50% dynamiki nowego segmentu grupy SaaS.

"W ubiegłym roku wygenerowaliśmy wysoki, stabilny wzrost w hostingu na fali przede wszystkim wzrostu organicznego. Zakładamy, że kolejne kwartały pokażą duży potencjał wzrostu organicznego tego segmentu" - powiedział Stasik podczas konferencji prasowej.

Ponadto w segmencie hostingu grupa podtrzymuje zamiar budowy lidera rynku CEE, planuje ponadto rebranding segmentu do wspólnej marki (w 2020 w Polsce z szacowanym kosztem kampanii ok. 2 mln zł). Dodatkowo planowane są działania integracyjne spółek na rynku rumuńskim, a także platform CRM. Grupa podtrzymuje również działania w kierunku wykupu mniejszościowych udziałów w spółkach grupy w tym segmencie.

W segmencie omnichannel plany na ten rok obejmują wspólny panel do obsługi usług Redlink, EmailLabs, SerwerSMS, rozwój usług m.in. Mobile Push. Outlook grupy zakłada wzrost ARPU segmentu m.in. działaniom cross i upsell.

Po ostatnich akwizycjach w segmencie SaaS Grupa R22 zdecydowała się na prezentację tego segmentu.

"Nie konsolidujemy aktualnie do wyników spółek tego segmentu. Inwestują one obecnie przede wszystkim we wzrost, więc kluczowa jest ich dynamika wzrostu przychodów" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki.

Grupa zakłada kontynuację wzrostu przychodów w SaaS na poziomie 40-50% r/r, umiędzynarodowienie działalności R22 (główny kierunek - według słów prezesa - to Niemcy). Dwernicki zaznaczył także, że grupa dysponuje opcją wejścia na pakiet większościowy w spółkach tego segmentu w ciągu 3-4 lat i ich konsolidację w Grupie R22.

Prezes dodał, że w ramach dynamicznego rozwoju spółki SaaS w które grupa zainwestowała mogą potrzebować dokapitalizowań na łącznie do kilkunastu milionów zł. W ostatnim roku grupa zainwestowała w Blugento - rumuński startup oferujący stworzenie oraz utrzymanie sklepów internetowych w oparciu o platformę Magento; Profitroom, twórcę technologii SaaS dla branży hotelarskiej; a także UserEngage, właściciela platformy user.com.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

