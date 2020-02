Ipopema zakłada sprzedaż 24 mln kopii Cyberpunk 2077 przez CD Projekt w 2020 r.



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Ipopema Research zaktualizowała swoje oczekiwania dotyczące sprzedaży Cyberpunka przez CD Projekt do 24 mln kopii w 2020 roku i 10,9 mln w 2021 roku wobec odpowiednio 27,1 mln i 10,7 mln sztuk wcześniej, podał broker.

"Aktualizujemy nasze oczekiwania sprzedaży Cyberpunka do 24,0 mln kopii w 2020 roku i 10,9 mln w 2021 roku (poprzednio zakładaliśmy odpowiednio: 27,1 mln i 10,7 mln)" - czytamy w raporcie.

Ze względu na dodatkowy czas potrzebny na dopracowanie i optymalizację gry premiera Cyberpunka 2077 została przesunięta o 5 miesięcy – na 17 września 2020 roku.

"Nie postrzegamy tego opóźnienia jako duże ryzyko dla wolumenów sprzedaży produkcji, jednak zwracamy uwagę na napięty harmonogram studia, ze względu na premierę gry zaledwie 1-2 miesiące przed pojawieniem się nowej generacji konsol" - zaznaczono także.

Ipopema Research dostrzega również negatywne konsekwencje opóźnienia dla kolejnych tytułów, w tym małe prawdopodobieństwo startu produkcji nowego tytułu AAA przed 2021 rokiem.

"Podtrzymujemy nasze oczekiwania, iż gra ta zostanie wydana w 4 kwartale 2024 roku, chociaż scenariusz ten wydaje się nam obecnie bardziej optymistyczny" - czytany dalej.

Broker spodziewa się 2,8 mld zł przychodów CD Projekt w 2020 r. i 2 mld zł w 2021 r., głównie wygenerowanych ze sprzedaży podstawowej wersji Cyberpunka 2077 i dodatków do gry.

"Prognozujemy zysk netto na poziomie 1,6 mld zł w 2020 i 1,2 mld zł w 2021, zakładając efektywną stawkę podatku wynikającą z ulgi IP Box (w latach 2019E-2024E) na poziomie 9%" - wskazano także.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

